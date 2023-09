Odori molesti in città, il Pd: "Questione in commissione Ambiente" Segnalazioni da diversi rione di Benevento: Ferrovia, Cretarossa e piazza Santa Maria

"Da qualche settimana e da più parti della Città arrivano segnalazioni di odori persistenti e molesti, in particolare nelle prime ore del mattino".

Così il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento sui cattivi odori che si avvertono in città "Soltanto negli ultimi giorni ci sono giunti avvisi dal rione Ferrovia, dal quartiere Cretarossa e dalle zone di corso Dante e piazza Santa Maria. Riteniamo giusto e doveroso fornire alla cittadinanza informazioni e risposte. Per fare chiarezza e sgombrare il campo da sospetti. Per tali ragioni martedì prossimo solleveremo la questione nella commissione consiliare Ambiente di palazzo Mosti".