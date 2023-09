Izzo alla festa di Italia Viva: "C'è spazio al centro: sfida apertissima" Il coordinatore provinciale: "Sfida di Renzi ambiziosa: unire forze riformiste, moderate e liberali"

Con l’intervento di Matteo Renzi alla prima festa nazionale di Italia Viva tenutasi al Castello di Santa Marinella (RM), è stata ufficialmente lanciata la sfida del Centro in vista delle prossime elezioni europee. “Sono state giornate molto partecipate e caratterizzate da un grande entusiasmo - dichiara il coordinatore provinciale di Italia Viva Bepy Izzo intervenuto alla festa nazionale di IV. - La sfida lanciata da Matteo Renzi – continua Izzo - è ambiziosa e mira a raccogliere in un unico contenitore di Centro le forze riformiste, moderate e liberali del Paese. Oltre alle tradizionali posizioni moderate - prosegue Izzo- occorre mettere al Centro dell’agenda politica sfide moderne e riformiste indicate da Matteo Renzi come la partecipazione agli utili dei lavoratori, un piano di investimenti poderoso in tema di ricerca scientifica e nuovi studi sulle malattie genetiche, un sistema fiscale più snello e una giustizia giusta e garantista. Le prossime elezioni europee saranno un appuntamento importantissimo. Tra un campo largo assoggettato alle posizioni populiste dei 5 Stelle e una destra sovranista che in Italia si sta caratterizzando più che altro per la grande massa di promesse elettorali mancate. C’è uno spazio al Centro che deve essere valorizzato - conclude Bepy Izzo - per realizzare le riforme di cui il Paese ha bisogno. La sfida di Italia Viva apertissima e pronta al dialogo con le altre forze riformiste, moderate e liberali che vorranno esserci è tutta qui”.