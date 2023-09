Ambiente, energia e protezione civile: Feleppa neo responsabile per Fi La nomina del commissario Lucio Lonardo

Il commissario cittadino di Benevento di Forza Italia, Lucio Lonardo, ha provveduto a nominare Angelo Feleppa quale responsabile del settore ambiente, energia e protezione civile del partito azzurro per la città di Benevento.

“Sento il dovere nonché il piacere - dichiara in una nota Angelo Feleppa - di ringraziare il commissario cittadino Lucio Lonardo e il vice commissario provinciale Gerardo Giorgione per questo attestato di fiducia nei miei confronti. E’ mia ferma volontà concentrare la massima attenzione su quelle che sono le questioni dei delicati settori che mi sono stati affidati, affinché Forza Italia sia sempre più un la voce dei cittadini e si confermi capace di tenere accesi i riflettori sulle problematiche da risolvere”.