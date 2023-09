Rubano: "De Luca nel Sannio? Parli dell'ospedale di Sant'Agata" Il parlamentare di Forza Italia: "Non si è mai dato seguito a promesse sul nosocomio"

“Domami è prevista l’ennesima passeggiata beneventana per Vincenzo De Luca accompagnato da quello che era il suo ‘alleato e complice’, ora caduto in disgrazia. L’occasione è gradita per invitare il governatore a fare meno passerella nel Sannio ma piuttosto ad occuparsi di quelle che sono i veri problemi di questa terra che lui sta ulteriormente martoriando. De Luca invece di pavoneggiarsi inutilmente nella città capoluogo si rechi a Sant’Agata de' Goti e vada a spiegare ai cittadini come mai, a sette mesi di distanza dal suo annuncio, del trasferimento del ‘Pascale’ al ‘De Liguori’ non vi è alcuna traccia; spieghi ancora come mai non dà attuazione al Decreto 41/2019, unica soluzione per garantire ai sanniti il loro diritto costituzionale alla salute. Grazie all’azione messa in campo dai comitati e dal sottoscritto lunedì, soltanto oggi si inizia a intravedere una schiarita. Ma non io e i cittadini con me non abbiamo intenzione di fermarci. Faremo sentire il nostro fiato sul collo di chi deve assumersi le proprie responsabilità. Siamo pronti a mettere in campo altre proteste, fino a quando non vinceremo questa battaglia" ha dichiarato in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia