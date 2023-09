Crollo marmo piazza Duomo, Sguera (Azione): "Nessuno può dirsi sorpreso" Il consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’ nel Sannio: i problemi vanno affrontati

“Un episodio emblematico. Quanto accaduto ieri in piazza Duomo restituisce l’idea di una Città in decadenza, per non dire che cade a pezzi. Si è sfiorata la tragedia ma la fortuna è stata dalla nostra parte e al giovane colpito di striscio dalla mattonella caduta dall’edificio in perenne costruzione vanno gli auguri di pronta guarigione". Così in una nota Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’ nel Sannio interviene in seguito alla caduta di un marmo della struttura comunale non completata di piazza Duomo.

"Alle istituzioni, invece, l’invito a fare qualcosa e farlo subito - il monito di Sguera -. Perché nessuno può dirsi sorpreso di ciò che è successo. Lungi da me fare sciacallaggio, la polemica non mi interessa epperò su piazza Duomo devo evidenziare che in passato più volte sono intervenuto – non con proteste ma con proposte – e non certo per augurare sciagure che dispiacciono a tutti ma per sollecitare un’azione risolutiva di una situazione non più sostenibile. E invece niente. Così come per il Malies e il parcheggio di Porta Rufina. Anzi, a ogni richiesta è seguita un’alzata di scudi da parte dell’amministrazione, con tanto di attacchi personali alla mia persona, neanche avessi parlato di me e non della Città. Ma passato il polverone sono rimaste inerzia e incuria. E allora lancio un appello a tutte le donne e gli uomini di buona volontà presenti in Consiglio, al di là delle appartenenze partitiche e politiche: quando è in gioco l’interesse comune di Benevento facciamo squadra noi, senza scadere in inutili contrapposizioni ‘a prescindere’. Ne gioverebbe la Città”.