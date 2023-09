Comune di Benevento alla Bitus. Cappa: "Occasione importante" Spazio espositivo alla Borsa Internazionale del turismo scolastico

Il Comune di Benevento partecipa con un proprio spazio espositivo alla Bitus (Borsa internazionale del Turismo scolastico e della Didattica fuori dalla classe) in corso di svolgimento da ieri fino a sabato 30 settembre presso l'Ex Real Polverificio borbonico del Parco archeologico di Pompei. Prevista la presenza di numerosi operatori del settore come tour operator, agenzie di viaggi, vettori della mobilità, istituti scolastici di ogni ordine e grado.

"Stiamo condividendo quest'esperienza - spiega l'assessore al Turismo Attilio Cappa - con Sannio Europa e Rete Museale della Provincia, con il Museo diocesano e con l'agenzia Sannio Experience. L'intento è quello di evitare un inutile monadismo e promuovere la bellezza della città di Benevento, in una logica di pacchetto, attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le realtà che operano nel settore del turismo e del marketing territoriale".

"Il turismo scolastico è un bacino importante su cui Benevento punta con decisione e la partecipazione a una Borsa come questa di Pompei è un'ottima leva per divulgare le potenzialità turistiche di cui disponiamo", conclude Cappa.