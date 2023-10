Pacca aderisce al Partito democratico IL segretario Cacciano: il PD Sannita si arricchisce di un militante e di un amministratore stimato

Enzo Pacca, Sindaco di Pannarano e Presidente dell'Unione dei Comuni ‘Città Caudina’, ha sottoscritto l’adesione al Partito Democratico nelle mani del locale Segretario di circolo PD, Fabio Lombardi, in presenza del Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano.

"Ri-accolgo con immenso piacere il nostro Sindaco nella comunità democratica Pannaranese- dichiara Fabio Lombardi-. Enzo ha una storia che parla per lui. Compagno di lunga data, apprezzato amministratore sempre attento al sociale e alle fasce deboli della popolazione è un indubbio valore aggiunto per l’intero PD Sannita. Voglio ringraziare il Segretario provinciale per l’immane opera di ricucitura territoriale che sta mettendo in campo. Passo passo ma senza sosta alcuna. Avanti così”.

“Rientrare anche formalmente nel PD - dichiara Enzo Pacca - è una decisione che ho assunto con convinzione e determinazione. Viviamo tempi difficili ed inediti, con la Destra al governo per la prima volta nella storia della Repubblica. Una destra che si sta mostrando sempre più sorda alle esigenze ed ai diritti dei lavoratori italiani e delle popolazioni del mezzogiorno, in particolare. Solo partendo dal PD si può costruire un’ampia alleanza che si ponga come obiettivo concreto la possibilità di un’Alternativa di Governo. Un’Alternativa che, insieme e intorno al PD Sannita, dobbiamo tutti impegnarci a perseguire anche sul nostro caro Territorio”.

“Anzitutto grazie ad Enzo, per aver voluto tesserarsi al partito, ed a Fabio per il lavoro non semplice che sta svolgendo - dichiara Giovanni Cacciano-. Con Enzo Pacca il PD Sannita si arricchisce di un militante e di un amministratore molto stimato. Oltre alla guida del comune di Pannarano, Enzo presiede la più importante Unione dei Comuni delle Aree Interne della Campania, la Città Caudina. Con oltre 50mila abitanti, la città insiste sui più dinamici territori delle Provincie di Avellino e Benevento.

L’adesione di Enzo al PD Sannita é per Noi motivo di sincero orgoglio ma anche di soddisfazione per il tanto lavoro svolto, non di rado lontano dai riflettori. Propellenti motivazionali per proseguire con ancora più convinzione, risolutezza e passione. Anche grazie all’autorevole supporto e all’esperienza dell’amico Enzo Pacca”.