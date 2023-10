Pd: "Gd hanno ragione: no spostamento terminal bus" "Piazzale Vari ideale location per terminal bus, anche per servizi turistici: va riqualificato"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene sullo spostamento del terminal bus: "Merita sostegno la petizione lanciata dai Giovani Democratici per dire no allo spostamento del Terminal bus da piazzale Venanzio Vari. Come gruppo consiliare del Partito Democratico, d'altronde, più volte abbiamo sottolineato l'illogicità di tale scelta. Scelta dettata, tra l'altro, prima dalla volontà di portare avanti un progetto tutto sbagliato come quello della Lumode - e il tempo ci ha dato ragione vista la "ritirata" dell'amministrazione - e oggi da una nuova proposta progettuale utile magari a non perdere i finanziamenti del Piano Periferie ma di certo non alla Città.

La verità è che piazzale Venanzio Vari è la location ideale per ospitare un Terminal Bus, anche per i servizi turistici considerato che si trova a poca di distanza da tanti dei principali monumenti di Benevento. Andrebbe riqualificato - viste le condizioni indegne in cui versa - non cancellato. E bene hanno fatto i rappresentanti dei Gd a evidenziare le contraddizioni dell'amministrazione Mastella quando parla di lotta all'inquinamento. Occorrerebbe coerenza, infatti.

E invece un giorno da palazzo Mosti ci dicono che il Terminal va delocalizzato dal Centro Storico e il giorno dopo ribadiscono la volontà di portare gli autobus a spasso tra piazza Cardinal Pacca e piazzale Catullo! Che senso ha l'ambientalismo a giorni alterni? Sosterremo e firmeremo dunque la petizione lanciata dai Giovani Democratici nell'auspicio di farne un'istanza condivisa dalla Comunità".