Pd: a Benevento tornano la Festa dell'Unità e il Governatore De Luca Cacciano: "Pace fatta? Non c'era mai stata guerra"

Torna la Festa dell'Unità del Pd di Benevento: 13, 14 e 15 ottobre in Piazza Roma, tra politica, Pnrr e i temi più importanti nell'agenda a livello locale, regionale e nazionale, ma anche musica e degustazioni, in un modello che nel Sannio mancava da un po', come spiega il segretario provinciale dem, Giovanni Cacciano: “Torna a Piazza Roma, un ritorno che mancava da molti decenni. In epoca Pd non si è mai celebrata la festa dell'Unità, credo manchi dai tempi del Pds. La Festa dell'Unità torna nel salotto buono della città capoluogo”.

E ci sarà il Governatore De Luca, intervistato dal direttore di ottochannel Pierluigi Melillo sabato 14 ottobre alle 18 e 45, dialogo che sarà trasmesso in diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre. Un segnale importante dopo le distanze degli anni scorsi, anche se Cacciano nicchia: “Più che la pace, noi non abbiamo mai dichiarato guerra: abbiamo sempre marchiato un'autonomia territoriale per difendere il territorio. Certo, ci sono state occasioni in cui non siamo stati interpreti della medesima linea, ma dal 2010 in poi il Pd sannita al di là della libera manifestazione delle proprie idee è sempre stato il primo contributore di questa provincia del presidente De Luca. Anche nel 2020 il Pd è stato il primo contributore della grande vittoria di De Luca, con oltre 2000 voti di scarto tra il Pd e la lista successiva. Basta notare che l'unico consigliere elettorale eletto in maniera propria è Mortaruolo del Pd, poi Gino Abbate è stato eletto in virtù del premio di maggioranza, se non fosse scattato sarebbe stato eletto Mimmo Matera”.

Un modello diverso dunque, di un Pd di nuovo tra la gente per dare un segnale spiega poi il presidente Pd Rosa Razzano: “Stiamo cercando di ricostruire un tessuto anche in vista dei prossimi appuntamenti che ci saranno, dialogando con Cgil, Anpi, Libera”.

E sull'offerta basata anche su musica e artisti: “Inizieremo il venerdì con Tommaso Primo, il sabato ci sarà uno spettacolo di Max Collini, “Storie di Antifascismo senza retorica” e poi ci saranno le Kalìka, gruppo napoletano con tre frontman donna. Mi fa piacere sottolineare che ci saranno anche tre librerie e un gazebo dato all'Anpi”