Al Senato Matera racconta i primi sei mesi del Comitato per la Legislazione Domani nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, dalle ore 15:30

Domani, 10 ottobre, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, dalle ore 15:30 il Comitato per la Legislazione del Senato presenterà il bilancio dei lavori a sei mesi dalla sua istituzione.

L'importante incontro sarà coordinato dal senatore sannita Domenico Matera, per l'appunto primo presidente del Comitato al Senato, con diversi ospiti: l'on. Gianfranco Rotondi, già presidente dell'omonimo Comitato alla Camera dei Deputati, l'attuale presidente, l'on. Bruno Tabacci, il sen. Andrea Giorgis. A concludere i lavori sarà Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il Comitato per la Legislazione, già presente alla Camera dei Deputati, come noto, è stato istituito al Senato della Repubblica in questa legislatura e il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera è stato eletto quale primo presidente del costituendo organo. L'incontro, sarà l'occasione per confrontarsi sui risultati raggiunti in tema di legislazione durante questi primi sei mesi di vita e sarà trasmesso in diretta streaming dalle Webtv e dal canale YouTube del Senato.