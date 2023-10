Italia Viva a congresso, Izzo candidato unico alla presidenza provinciale "Motivo di orgoglio: cresciamo sia per iscritti che per adesioni di amministratori"

Si celebrerà domenica 15 ottobre l’election day del primo congresso nazionale di Italia Viva per l’elezione del Presidente nazionale e dei Presidenti regionali e provinciali. Sarà il primo e fondamentale passaggio di democrazia partecipata, che investirà tutti i tesserati di Italia Viva alla data del 30 settembre e che segnerà un punto di avanzamento nella vita del partito.

Dopo una fase costituente, caratterizzata dalla nomina dall’alto delle figure dirigenziali, Italia Viva si strutturerà adesso in forma tradizionale , attraverso il voto degli iscritti.

In provincia di Benevento il seggio congressuale sarà allestito, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, presso l’hotel ‘Il Molino’; sarà inoltre possibile esprimere il proprio voto on line attraverso la registrazione sulla piattaforma internet del Partito.

Oltre alla candidatura di Matteo Renzi alla carica di presidente nazionale di Italia Viva, in provincia si registra la candidatura unica, per la carica di Presidente Provinciale, del coordinatore uscente Bepy Izzo. “La candidatura unica - dichiara Bepy Izzo - è motivo di orgoglio personale ma che impone un surplus di impegno nel processo di crescita del partito che sono pronto ad affrontare con entusiasmo. La fase preparatoria al congresso ha confermato una crescita di Italia Viva in termini di iscritti e di adesioni di amministratori. La Campania è peraltro la regione col numero maggiore di tesserati. Il congresso di Italia Viva - prosegue Izzo - dovrà essere punto di partenza di una proposta politica rinvigorita, aperta, dialogante e pronta ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Italia Viva - conclude Izzo - sarà promotrice, partendo dal centro, della costruzione di un’alternativa riformista, liberale, garantista ed europeista che saprà contrapporsi agli schieramenti populisti e conservatori che stanno facendo regredire il Paese e l’Europa”.