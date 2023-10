Rubano (FI): "Benevento sicura grazie a grande lavoro forze dell'ordine" Il deputato: "Tra le province più sicure d'Italia: il mio grazie ai vertici provinciali fdo"

“Si apprende dal report del Sole 24 Ore che la provincia di Benevento è tra le più sicure d’Italia, addirittura scalando una posizione per numero di denunce in ordine agli abitanti. - Ha sottolineato in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia - E’ sicuramente un risultato che il Sannio ha raggiunto grazie al sapiente lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine e da chi ha l’onere di coordinare l’azione sul territorio. Per questa ragione va il mio personale ringraziamento, anche a nome della popolazione sannita, al Prefetto Carlo Torlontano, al Questore Edgardo Giobbi, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Colonnello Enrico Calandro, e della Guardia di Finanza, Colonnello Eugenio Bua ed in generale a tutte le Forze dell’Ordine presenti nel Beneventano che danno e garantiscono sicurezza ai cittadini” ha concluso Rubano