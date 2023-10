Giunta, ok comodato a parrocchia S. Modesto dell'ex asilo di via Firenze Sarà dedicato ad attività sportive e di socializzazione per i giovani

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la concessione in comodato d'uso dell'immobile di via Firenze (ex asilo) alla parrocchia di San Modesto.

"La parrocchia con attività di carattere oratoriale- spiegano il vicesindaco con delega ai Pics Francesco De Pierro e l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa - potrà fruire al meglio dell'immobile sviluppando attività sportive e di socializzazione per i giovani. E' il segno di come i finanziamenti del programma Pics creino condizioni di valorizzazione e promozione dei beni comunali, i cui effetti sono poi concretizzati a beneficio della città e delle sue forze vive. Un successivo contratto definirà gli aspetti gestionali nel rapporto tra la parrocchia e il Comune per la gestione dell'immobile".

Nella stessa seduta l'Esecutivo Mastella ha dato via libera all'atto d'indirizzo per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana in città. Si tratta dell'istruttoria di rito per verificare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento all'Asia spa.