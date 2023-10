Caggiano (Pd): "Ma i lavori a Benevento sono studiati per creare disagi?" "Rrfare manto stradale di mattina tra Via del Pomerio e Viale dei Rettori fa venire dubbi"

Paolo Caggiano, componente della direzione cittadina del Pd, interviene sui lavori in città: "Dopo le numerose segnalazioni da parte di tanti cittadini, ormai esausti di questa situazione preesistente e persistente del modo in cui, si gestiscono le problematiche di questa città, ci viene spontaneo chiederci se alcuni lavori siano studiati a tavolino pur di causare disagi. Questo perché, pare evidente che il solo pensiero di effettuare lavori di rifacimento del manto stradale, già dalle prime ore della mattina, nel tratto di strada tra Via del Pomerio e Viale dei Rettori fa nascere il dubbio che non vengano considerate alcune tematiche quotidiane, come quella del traffico intenso tra le scuole di piazza risorgimento e terminal, già congestionato in normalità, figuriamoci con mezzi d'opera in servizio.

Considerando che in tutte le zone della città ci sono strade che vanno urgentemente rifatte, perché l’Amministrazione non ha pensato nella zona centrale di effettuare questi lavori di manutenzione, nel periodo estivo e soprattutto a scuole chiuse? Perché non prendere in considerazione, forse perché non vanno in giro per la città, di sistemare le arterie del rione Libertà disastrate come Via Consentini e Via Cocchia, che comunque avrebbero delle direttrici alternative nei momenti di ristrutturazione? Perché non rifare il manto stradale di Via Fratelli Rosselli e tante altre? Altro fattore da considerare è che, con le elevate temperature di queste settimane, il traffico intenso non può che innalzare il livello delle polveri sottili, ma sembrerebbe tutto normale. Noi del Pd siamo e resteremo sempre qui ad osservarvi".