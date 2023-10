Festa dell'Unità parte con il ricordo di Napolitano, domani arriva De Luca Cacciano: il Pd deve tornare protagonista, per questo la sua massima festa è nel cuore della città

Torna la Festa dell'Unità a Benevento con una tre giorni in piazza Roma che ha preso il via nel pomeriggio e si concluderà domenica. Dibattiti, incontri numerosi protagonisti.

"Torna nel centro della nostra città capoluogo la festa dell'Unità che qui mancava da decenni - ha spiegato il segretario Giovanni Cacciano - domani è anche il compleanno del PD, nato il 14 ottobre 2007, e avremo modo di ricordarlo. Vogliamo incuriosire la cittadinanza. Il Pd vuol rimarcare il suo essere al centro di un progetto di alternativa per il territorio, con una centralità declinata con la massima apertura e il massimo spirito di dialogo nei confronti di tutte le forze politiche, partitiche e civiche del vasto campo del centrosinistra a cui ci rivolgiamo anche attraverso alcuni dibattiti in programma nella mattinata di domenica. Vogliamo riportare la massima festa del Partito al centro della città e del Sannio per una ripartenza e una conferma del lavoro di apertura e inclusione messo in campo da questa classe dirigente nell'ultimo anno".

E al centro del dibattito della prima serata i temi dell'autonomia differenziata promosso dalla Lega e della revisione del Pnrr “Si tratta di due progetti di riforma che vedono il Mezzogiorno e le amministrazioni locali come vittime sacrificali” ha aggiunto ancora Cacciano.



Mentre nel segno di Napolitano protagonista Umberto Ranieri, presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa che ha ricordato il compianto presidente dea Repubblica.

"Un uomo delle istituzioni. Una figura sempre apprezzata da chi ha ha cuore l'aspirazione ad una politica degna, umana e rigorosa. Chi aspira ad una politica con questi caratteri troverà sempre in Giorgio Napolitano una figura di riferimento”.

Domani pomeriggio, alle 18.45 tocca al presidente della Regione Vincenzo De Luca, intervistato dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo, l'incontro sarà trasmesso in diretta tv da Ottochannel.