Rubano annuncia nuove adesioni a Forza Italia Si tratta di quattro amministratori del Comune di Paupisi: Procaccini, Colangelo, Fusco e Panella

“E’ con soddisfazione che ufficializziamo l’adesione a Forza Italia di ben quattro amministratori del Comune di Paupisi che hanno scelto con convinzione di voler percorrere con noi la strada del rinnovamento politico in questa provincia – ha dichiarato in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale del partito azzurro – Do il mio personale benvenuto ai consiglieri comunali Annunziata Procaccini, Fabio Colangelo, Antonio Fusco e Salvatore Panella. A loro va il mio sincero augurio di buon lavoro, sicuro che contribuiranno al rafforzamento del partito nella loro comunità e nell’area Vitulanese. Insieme all’Europarlamentare Fulvio Martusciello sosterrò sempre le istanze del territorio, e lo faremo in maniera concreta anche con gli amici di Forza Italia presenti nel Governo, chiedendo la centralità del Sannio nell’azione politica e per questo godiamo della straordinaria garanzia del vice premier Antonio Tajani” ha concluso Rubano.