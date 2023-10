Ue: Matera (FdI), tornare a Patto stabilità sarebbe errore Il senatore di Fratelli d'Italia: è nell'interesse collettivo non ritornare al vecchio Patto

"In queste ore il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha giustamente fatto notare come sarebbe inimmaginabile tornare al vecchio Patto di Stabilità. Penso che Fitto abbia ragione e credo che si possa essere tutti concordi su questo punto, perche' un ritorno alle vecchie regole del Patto di Stabilità vorrebbe dire una penalizzazione che non tiene conto di tutto quello che e' successo dal Covid in poi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, Capogruppo in Commissione Politiche europee e Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato.

"E' stato dimostrato dai fatti, che quelle regole andavano riviste, per questo bisogna essere chiari sul punto anche con i cittadini, poichè altrimenti, come ha sottolineato giustamente Fitto, da un latoabbiamo i Fondi di coesione e del Pnrr ma dall'altro abbiamo regole che non ne consentono il corretto utilizzo e diventa un cane che si morde la coda. E' nell'interesse collettivo non ritornare al vecchio Patto e su questo la linea del Governo Meloni e' chiara, nell'interesse dei cittadini".