Fioretti (Pd): "Sui Pics è un susseguirsi di ritardi" Nel mirino della capogruppo Pd Palazzo De Simone e il sito internet degli interventi

"Anche sul progetto Pics che interessa palazzo De Simone dobbiamo registrare un ritardo nei tempi dei lavori. Lavori che - ricordiamolo - dovevano essere conclusi lo scorso 15 ottobre. E invece a oggj nessuna certezza sulla data di chiusura del cantiere considerato che si è ancora in attesa della consegna degli infissi".

Così Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento, a margine della riunione della commissione consiliare sui Pics. La questione di palazzo De Simone era stata posta all'ordine del giorno proprio su richiesta della Fioretti. Ma l'occasione è stata utile all'esponente Pd anche per evidenziare che - nonostante le tante rassicurazioni - restano le discrepanze tra la documentazione che viene fornita ai consiglieri comunali e quanto riportato sul portale istituzionale dei progetti Pics. "Eppure i beneventani ancora ricordano la presentazione in pompa magna del sito. Doveva essere modello di trasparenza e chiarezza e invece si è rivelata la cartina al tornasole dell'approssimazione con cui opera questa amministrazione comunale. Persino i lavori dell'Hortus Conclusus - opera già inaugurata, anche se quasi sempre chiusa - risultano essere ancora al 53%. Che senso ha investire su un portale per poi non aggiornarlo? E per restare in tema Pics e interrogativi inevasi, pure sull'Arco di Traiano - stante le recenti dichiarazioni del Soprintendente Gennaro Leva - le incognite superano le certezze. Per Leva, infatti, allo stato attuale il "Lapidarium" non conterrà alcun reperto. E dunque: ne valeva la pena?".