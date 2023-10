Pics: Picariello risponde a Fioretti Il presidente della commissione rimanda a casa le accuse

"Vorremmo sommessamente ricordare ad alcuni esponenti della minoranza che i beneventani sanno molto bene che l'Hortus conclusus risplende a nuova vita: ora e non prima, grazie al lavoro di quest'amministrazione comunale. Gli ricordiamo anche che la Soprintendenza guidata dal magistrale e inappuntabile Soprintendente Gennaro Leva lavora gomito a gomito e in una cooperazione istituzionale continua con l'Amministrazione comunale: speculazioni e pregiudizi sui lavori nell'area dell'Arco di Traiano sono oggettivamente un esercizio che respingiamo al mittente", così in una nota il presidente della Commissione Pics Antonio Picariello. "Il portale istituzionale è un importante strumento per informare i cittadini sul programma Pics: è stato sempre aggiornato costantemente e - compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili - continuerà ad esserlo fino alla conclusione del Programma. Nessun pericolo, però: sulle opere del Pics nessuna carenza nel flusso informativo. Tutti vedranno come sono state spese le risorse: basterà partecipare alle numerose inaugurazioni, che oltre a quelle già concretizzare, continueranno nei prossimi mesi. Saranno cerimonie di carattere civile e istituzionale alle quali saranno invitati i cittadini, ivi compresa la minoranza. Ringrazio il sindaco Mastella, il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro e i tecnici per lo straordinario lavoro che contribuirà ad impreziozire e valorizzare i beni storici della città e alcune delle sue aree più affascinanti e suggestive".