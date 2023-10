Impianto rifiuti Sassinoro: Rubano annuncia interrogazione parlamentare "Chiederò al ministro di chiarire la situazione segnalata dai cittadini"

“È mia ferma intenzione attivare l’Ufficio legislativo di Forza Italia per presentare una interrogazione parlamentare urgente al fine di chiarire dal Ministro competente quale sia la situazione in merito alla fuoriuscita di acque reflue, schiuma bianca e cattivi odori segnalata dai cittadini di Sassinoro e Morcone, in prossimità di un sito di compostaggio del Comune di Sassinoro. Esprimo la mia vicinanza ai preoccupati cittadini delle due comunità garantendo la mia massima attenzione e vigilanza sulla situazione” ha affermato l’onorevole Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bicamerale sulle Ecomafie.