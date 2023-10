Pasquale Viscusi aderisce a Forza Italia L'assessore del Comune di Moiano nel partito azzurro

Pasquale Viscusi, eletto consigliere comunale con oltre 200 voti di preferenza e assessore in carica al Comune di Moiano con delega ai lavori pubblici, aderisce a Forza Italia. Il partito azzurro arriva anche a Moiano e si rafforza ulteriormente in Valle Caudina. "Sono felice - dichiara l’assessore Viscusi - di unirmi agli amici di Forza Italia, guidati nel Sannio con serietà e concretezza dall'onorevole Francesco Maria Rubano. Il mio impegno sarà teso a dare voce al territorio e rafforzare sempre più il partito nel comprensorio" ha concluso Viscusi. "Il partito è sempre più attrattivo per la meritevole azione di Governo guidata del nostro leader, il vicepremier Antonio Tajani e per l'attenta presenza su tutto il territorio regionale svolta dell'Europarlamentare Fulvio Martusciello. Il mio sincero benvenuto all’amico Pasquale Viscusi a cui Forza Italia, attraverso i colleghi Parlamentari e i Ministri, darà il massimo sostegno istituzionale e politico anche in vista delle prossime elezioni comunali previste nella prossima primavera. In Valle Caudina siamo sempre più numerosi e determinanti" ha dichiarato l'onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia.