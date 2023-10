Rubano (FI): "Riconosciuto lavoro e serietà Tajani. Con lui avvio nuova fase Recenti sondaggi individuano in Tajani uno dei ministri più apprezzati

“Recenti sondaggi individuano in Antonio Tajani uno dei ministri più apprezzati del Governo e tra i leader di partito. Siamo fieri e orgogliosi di questo riconoscimento che premia la serietà, l’abnegazione e le grandi capacità del ministro Tajani e del nostro segretario nazionale. Con lui, stiamo avviando una stagione di profondo rinnovamento che intende dare spazio alla base, al territorio, a chi lavora pancia a terra per il partito. Siamo certi che lo straordinario lavoro che stiamo mettendo in atto porterà a risultati importanti”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.