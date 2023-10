Ecosistema e ambiente: Benevento la migliore città della Campania Mastella: "Lavoro cruciale su sostenibilità e rispetto dell'ambiente"

Bene Benevento, Avellino e Salerno. Male Napoli, malissimo Caserta. Sono i dati che arrivano dal rapporto sull'Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, basato su parametri che fotografano le performance ambientali delle città capoluogo, suddividendoli in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

La città più alta in graduatoria è Benevento, 59esima, con un miglioramento di 17 posizioni tra il 2022 e il 2023, in particolare per la riduzione dei consumi idrici e dell'inquinamento da ozono.

In tal senso esulta il sindaco Mastella, che parla di ottima performance sulla strada che porta alla creazione di una città ecosostenibile e e rispettosa dell'ambiente.

"Benevento è la città più green della Campania e nella top ten dell'Italia meridionale: il lavoro che stiamo conducendo sul cruciale versante della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente produce risultati importanti", è quanto afferma in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo la pubblicazione su Il Sole 24 Ore degli esiti del trentesimo rapporto di Ecosistema urbano, l'indagine annuale di Legambiente e Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani.

"Il percorso, non privo di complessità, ma imprescindibile, verso una città sempre più rispettosa dell'ambiente ed eco-sostenibile prosegue con successo: abbiamo guadagnato ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno e la disamina delle voci analizzate segnala dati confortanti su isole pedonali, consumi idrici, sicurezza stradale e performance sui rifiuti (produzione e differenziata). Proseguiremo con determinazione sulla strada della sensibilità ecologica e della vivibilità urbana: registriamo con soddisfazione numeri e parametri che ci rendono un esempio virtuoso nel contesto geografico del Mezzogiorno", conclude il sindaco Mastella.