Rosa: "Benevento prima in Campania per qualità dell'ambiente: premio a lavoro" L'assessore: "Stimolo per andare avanti con un'idea di città smart, verde e a misura di bambino"

Anche l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa interviene sulle classifiche dell'Ecosistema Urbano, che vedono un balzo in avanti di Benevento: "Mi rende orgoglioso vedere la nostra Città compiere un balzo in avanti di 17 posizioni nella classifica sull'Ecosistema Urbano di Legambiente. Mi rende orgoglioso osservare come Benevento sia la città meglio posizionata in Campania e tra le migliori del Sud Italia. Sono cresciuto credendo che l'unico modo per ottenere risultati sia il lavoro, e da quanto il sindaco Mastella mi ha onorato dandomi la delega all'Ambiente in base a questa convinzione mi sono mosso: lavorando e studiando.

Col sindaco e con gli amici dell'amministrazione, e in particolare i componenti della commissione Ambiente a partire dalla presidente Luisa Petrone abbiamo condiviso innanzitutto un'idea di Città, per poi lavorare alacremente per svilupparla.

Un'idea di città smart, a misura di cittadino, con spazi verdi disponibili per tutti e aree gioco fruibili a tutti i bambini. Una città in grado di fare una raccolta differenziata super efficiente anche grazie a un'eccellenza come Asia, ottimamente guidata dall'amico Donato Madaro: di qui l'arrivo delle macchinette mangiaplastica e gli ottimi risultati sul riciclo dell'acciaio e degli imballaggi certificati da Ricrea.

Una città in cui i bambini hanno consapevolezza dell'importanza dell'ambiente e periodicamente vengono coinvolti in attività a tema.

Ovviamente la classifica di Legambiente e Ambiente Italia rappresenta uno stimolo per andare avanti e lavorare ulteriormente per migliorare ancora, promuovendo ad esempio una mobilità quanto più sostenibile possibile.

Non ci fermiamo insomma, consapevoli che l'ambiente urbano in una città che ottiene numeri sempre più incoraggianti anche sul fronte turistico è anche un biglietto da visita importantissimo per chi ci onora della sua presenza. E ovviamente una base fondamentale su cui costruire il futuro dei nostri figli".