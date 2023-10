Mastella: "Ua Carta di Bari per la pax tra Comuni e Governo sul Pnrr" La proposta del sindaco di Benevento a Genova per l'assemblea Anci

"Visto che il presidente dell'Anci Antonio Decaro è pugliese e il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto anche, lancio qui l'idea di una Carta di Bari, capitale pugliese, dove Governo e Comuni firmino un Memorandum, un 'patto di sangue' sul Pnrr: non incagliamoci in vincoli e meandri, perché sul Pnrr non possiamo fermarci". Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella e componente dell'Esecutivo nazionale Anci all'Assemblea nazionale di Genova nel corso del panel pomeridiano su Pnrr e risorse Ue.

"All'amico Commissario Gentiloni dico che l'Europa - afferma in una nota il primo cittadino del capoluogo sannita - ha stanziato questa grossa mole di fondi con una finta generosità: diffidando della reale capacità operativa dell'Italia di spendere queste risorse. Ma stavolta no. Non possiamo permetterci figure barbine. Noi sindaci non siamo contro nessun governo. Siamo per il buon governo delle comunità", conclude Mastella.