Scocca delegato della Campania al Coordinamento nazionale Anci Giovani "Formazione, opportunità di crescita e confronto anche grazie a questi momenti"

“Tanti i temi all'ordine del giorno ed è un onore per me essere qui all' Assemblea Nazionale Anci in rappresentanza di Anci Giovani Campania. Ringrazio il mio Coordinatore regionale Stefano Lombardi per la fiducia accordatami in particolare per sostituirlo, spero degnamente, all'interno del Coordinamento Nazionale”. Così Alessio Ermenegildo Scocca, a Genova per il coordinamento nazionale dell'Anci Giovani nella veste di vice presidente regionale, su delega del presidente Stefano Lombardi.

Scocca, consigliere comunale di Pietrelcina e vice Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Benevento, ha preso dunque parte alla seduta del Coordinamento Nazionale.

Il coordinamento Anci giovani e le nuove sfide

“Il mondo Anci Giovani Campania – afferma Scocca - è un mondo che sta crescendo rapidamente ma efficacemente, grazie al nuovo corso che sta portando avanti Lombardi. Stiamo cercando di far conoscere l'Associazione ai tanti amministratori under 35 della Campania e di coinvolgerli. Anci è un mondo che necessita di tanto impegno ma anche una piattaforma che ti dà tanto. Formazione, opportunità di crescita e confronto anche grazie a questi momenti. Continueremo su questa strada".

Com'è noto si sta svolgendo in questi giorni a Genova la 40^ Assemblea Nazionale di Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.