Giubileo 2025, Rubano scrive ad associazioni di categoria di Benevento e Caserta "Avviare attività di coordinamento per valorizzare il Sannio e l’Alto Casertano"

E' rivolta alla associazioni di categoria della provincia di Benevento la lettera del deputato Francesco Maria Rubano con cui l'esponente di Forza Italia invita ad avviare attività di coordinamento per valorizzare il Sannio e l’Alto Casertano in vista del Giubileo del 2025. La nota in particolare è rivolta al Presidente di Confindustria di Benevento, al presidente di Confindustria di Caserta e ai presidenti provinciali di Coldiretti Benevento e Caserta, Cia, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Confapi e al Presidente dell’Impresa Minieri di Terme di Telese.

Di seguito il testo della missiva:

“Mi rivolgo a Voi operatori economici e sociali del Sannio e dell’Alto Casertano, sicuramente amanti dei nostri meravigliosi territori, sostenitori del loro sviluppo e della loro valorizzazione, al fine di condividere un'opportunità senza precedenti che sta per presentarsi: il Giubileo del 2025. Questo evento eccezionale rappresenterà un'occasione unica per valorizzare le nostre terre, promuovere il loro patrimonio culturale e attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Il Sannio e l’Alto Casertano, con la loro storia millenaria, i paesaggi eccellenti e la ricchezza della loro tradizione culturale, sono luoghi straordinari che meritano di essere scoperti da un pubblico che possa essere il più ampio possibile. Il Giubileo del 2025 ci offre l'opportunità di farlo, attirando migliaia di pellegrini e turisti desiderosi di esplorare i nostri territori. Sarà, inoltre una importante occasione anche per creare una vetrina per i nostri prodotti locali, quali ad esempio le eccellenze culinarie, agro - alimentari, alle rinomate cantine. Una circostanza che se ben organizzata potrà proiettare il commercio, l’artigianato e l’industria locale su canali internazionali. Per massimizzare questa occasione, ritengo sia fondamentale che gli operatori del Sannio e dell’Alto Casertano, dalla politica agli imprenditori, passando per le associazioni di categoria interessate, ognuno nel proprio campo d’azione, si coordinino e lavorino insieme. Soltanto con una organizzazione strutturata e consapevolmente coordinata e sinergica si potrà contribuire allo sviluppo economico delle nostre aree, promuovendo il nostro patrimonio culturale e paesaggistico e creando esperienze uniche per i visitatori. Con questo obiettivo, propongo la creazione di un gruppo di lavoro per coordinare sforzi e risorse al fine di valorizzare il Sannio e l’Alto Casertano durante il Giubileo. Le opportunità sono molteplici: si potranno sviluppare itinerari turistici tematici, promuovere eventi culturali e enogastronomici, migliorare le infrastrutture turistiche e collaborare con le amministrazioni locali per garantire un'accoglienza impeccabile ai tanti visitatori che dovremo avere la capacità di attrarre. Vi invito caldamente ad attivarVi al fine di concretizzare questa proposta di coordinamento, convocando e predisponendo una prima riunione organizzativa alla quale invitare tutte le componenti socioeconomiche e rappresentative del territorio. Sin d’ora do il mio convinto sostegno e la mia disponibilità alla collaborazione istituzionale. Unendo le forze, possiamo far sì che il Giubileo del 2025 sia un'occasione straordinaria per il Sannio e l’Alto Casertano, un'opportunità di crescita economica e promozione culturale che non possiamo permetterci di perdere. Vi prego di cogliere questa straordinaria opportunità e di concretizzarne gli obbiettivi volti a valorizzare il Sannio e l’Alto Casertano nel Giubileo del 2025”.