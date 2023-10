Forti venti: a Benevento chiusi parchi e cimitero fino a sabato Disposizione di Mastella vista l'allerta meteo della Protezione Civile

In ragione dell'allerta diramata dalla Protezione civile della Regione Campania, dalle ore 00:00 del 27 ottobre fino alle 24 ore successive per forti raffiche di vento, il sindaco Mastella ha firmato un'ordinanza per condizioni meteo avverse con la quale ha disposto la chiusura, dalle ore 00:00 e per le 24 ore successive, della villa comunale e dei parchi cittadini, al pubblico del cimitero comunale (garantite le attività di accoglienza dei funerali con presenza di familiari dei defunti e le esigenze di operatività interna improrogabile che dovranno essere comunque svolte con particolare prudenza dagli operatori per tutta la durata dell'avviso).

Il Sindaco, altresì, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di forte vento. Il documento sindacale pertanto sollecita massima prudenza in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza. Ancora ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.