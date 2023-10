Mastella: "Se un sindaco osa per il bene della comunità non può avere paura" "Il legislatore intervenga: bisogna dare serenità ai sindaci nell'interesse dei cittadini"

"Se una osa per il bene della propria comunità e non per se stesso, non applicandosi a regole un po' perverse, credo che si possa lavorare tranquillamente. Dopodiché mi pare abbastanza evidente che da parte del legislatore bisognerebbe determinare una situazione che tranquillizzi e dia serenità, che è l'interesse dei cittadini italiani che rappresentiamo come sindaci, noi più di qualunque altra istituzione dello stato". Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento , parlando a margine dell'assemblea dell'Anci a Genova, a proposito della "paura della firma" per i sindaci, dopo il caso del sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà. "Quindi - ha aggiunto Mastella - bisognerebbe avere il garbo e la correttezza istituzionale di fare in modo tale che i sindaci di tutte le estrazioni, di tutti gli appezzamenti di territorio politico e ideologico siano a loro agio nell'espletamento delle mansioni istituzionali che portano avanti "