Ex Manifattura Tabacchi: avanza ipotesi rifunzionalizzazione spazi Direttore Agenzia Demanio scrive a Mastella: "Comune comunichi i propri fabbisogni"

A seguito dell'incontro organizzato dal sindaco Clemente Mastella il 7 settembre 2023 avanza l'ipotesi di una rifunzionalizzazione dell'area Ex Manifattura Tabacchi. Infatti il Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Mario Parlagreco ha trasmesso una lettera al sindaco Mastella per comunicargli l'iter e i passi in avanti compiuti dopo il vertice a Palazzo Mosti di inizio settembre.

Nella lettera si legge anzitutto che "la Direzione regionale ha avviato l'interlocuzione inter-istituzionale con l'Amministrazione governativa utilizzatrice del compendio statale". Si evidenzia anche che "l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha recepito la strategia immobiliare integrata dei beni pubblici, orientata alla rigenerazione urbana e ha avviato l'interlocuzione con gli uffici centrali. Sono stati esperiti sopralluoghi congiunti con i funzionari della Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riscontrando un concreto utilizzo, con possibilità di razionalizzazione degli spazi, in seguito ad un processo di rifunzionalizzazione, previa dismissione degli stessi". Si sottolinea poi che sono stati già avviati i contatti tra Direzione regionale e Direzione nazionale "affinché si confermi la possibilità di procedere con la dismissione, valutandone le tempistiche". Infine l'invito al Comune di Benevento "a definire la mappatura del proprio patrimonio e a comunicare i propri fabbisogni per una pianificazione integrata del processo di rigenerazione urbana".