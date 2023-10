Terminal bus, Ambrosone: lieti che scelte dell'amministrazione siano condivise "Alla direzione cittadina del Pd è sfuggito che molto di ciò che segnala è già in essere"

"Premesso siamo sempre disponibili al confronto con tutti i soggetti interessati alle scelte amministrative, soprattutto quando questi arrivano senza spirito polemico, siamo lieti che la direzione cittadina del Pd di fatto avalli e condivida le scelte e l'iter amministrativo che l'Amministrazione Mastella sta seguendo riguardo la delocalizzazione del terminal bus in vista dei lavori nell'area di piazza Risorgimento", così in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

"Probabilmente al componente della direzione cittadina del Pd è sfuggito che molto di ciò che segnala è già in essere. La scelta del Campo Coni con fermate intermedie su via Paolo Diacono e via Paolella per la salita e discesa dei passeggeri è il piano operativo che l'amministrazione comunale sta condividendo, con spirito costruttivo, nella competente commissione consiliare e attraverso il dialogo con le sigle di settore e le organizzazioni sindacali. Un lavoro di squadra i cui esiti annunceremo presto in maniera ufficiale: abbiamo lavorato per tempo e curato i dettagli operativi attraverso molti tavoli tecnici e discussioni in Commissione. Contiamo senz'altro di poter gestire con efficienza la delocalizzazione del Terminal", conclude Ambrosone.