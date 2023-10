Forza Italia giovani. Di Modica coordinatore cittadino a Benevento "Lavoreremo instancabilmente per coinvolgere sempre più giovani nella politica attiva"

La coordinatrice Provinciale di Forza Italia Giovani, Fiorenza Ceniccola ha nominato Antonio Di Modica coordinatore cittadino a Benevento. Questa decisione è stata presa di concerto con l'Onorevole Francesco Maria Rubano e il Commissario cittadino Lucio Lonardo.



Antonio Di Modica, laureato magistrale in Economia e Management presso l'UNISea e con l'abilitazione alla professione di consulente finanziario, porta con sé anche segreuna vasta esperienza nel campo assicurativo. A soli 29 anni, "Di Modica - spiegano da Forza Italia - ha già dimostrato e ancora saprà dimostrare un forte impegno verso la crescita e il futuro della nostra città".

Nel suo ruolo di Coordinatore Cittadino, Antonio Di Modica ha espresso la sua determinazione: “nell'affrontare, in sinergia con il coordinamento guidato da Lucio Lonardo, le sfide che riguardano Benevento, in particolare per quanto concerne lo spopolamento giovanile. - Di Modica ha poi proseguito - Sono e noi tutti in Forza Italia Giovani, siamo aperti a proposte e iniziative e ci impegneremo a lavorare a stretto contatto con i componenti del nostro gruppo e la comunità locale” così ha concluso, Antonio Di Modica neo coordinatore dei giovani di FI Benevento.

“Questo annuncio rappresenta un passo significativo nell’espansione del nostro impegno e radicamento in territorio sannita. Desidero a nome di tutto il gruppo forzista, congratularmi con il neo-coordinatore ed augurargli i più sinceri auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento all’onorevole Rubano, che rappresenta un faro guida per tutti noi mentre cresciamo e continuiamo a portare avanti i valori e le missioni di Forza Italia. Continueremo a lavorare instancabilmente per coinvolgere sempre più giovani nella politica attiva” così si è espressa nella nota la coordinatrice giovanile del partito azzurro Fiorenza Ceniccola.