Rubano: la manovra guarda a problemi reali Paese Il deputato di Forza Italia: in maggioranza un confronto costruttivo

“Nonostante un contesto economico e internazionale complicatissimo, il governo è riuscito a varare una manovra da 25 miliardi che, guardando ai problemi reali del Paese, ha l’obiettivo di supportare le famiglie e i redditi più bassi, puntando allo stesso tempo a sostenere il lavoro e la crescita economica”

Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Finanze.

“Grazie al grande lavoro del nostro Segretario Nazionale e vicepremier, Antonio Tajani, e dei nostri gruppi parlamentari – prosegue - siamo riusciti a far valere le nostre idee e a rivendicare le nostre priorità. Abbiamo ottenuto, tra le altre cose, l’aumento delle pensioni minime per gli over 65 e la conferma dell’abbattimento del cuneo fiscale. C’è un importante investimento sulla sanità, per abbattere le liste d’attesa, un tema sempre molto caro a Forza Italia. Certamente il testo, se sarà necessario, potrà essere ulteriormente migliorato. Sono convinto che nella maggioranza ci sarà un confronto costruttivo, perché abbiamo una visione comune di crescita del Paese e come unico obiettivo la tutela dei cittadini e delle nostre imprese”, conclude.