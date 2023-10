Benevento: nuova seduta del consiglio comunale Approda in aula la discussione sul bilancio

Il presidente Renato Parente ha fissato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per lunedì 6 novembre alle ore 9.30. All’ordine del giorno, oltre alla ratifica di 11 debiti fuori bilancio è prevista l'approvazione bilancio consolidato esercizio 2022; ratifica delibera di Giunta n. 234 del giorno 11/10/2023 avente ad oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023 – 2025; costituzione ex art. 24, comma 6, della legge regionale n. 14/2016 del sub ambito distrettuale “Benevento Città”. Approvazione schema di convenzione ex. art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.