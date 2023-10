Precari Covid, presidio Cgil davanti all'Asl: "Incrementare piano fabbisogni" "Rispetto per chi ogni giorno fa il proprio dovere"

Si è tenuto stamane il presidio organizzato dalla CGIL dinanzi all’ASL di Benevento in Via Mascellaro, per "chiedere a gran voce il superamento del precariato in azienda, nuove misure per l’incremento del piano del fabbisogno del personale da coprire, in primis, ricorrendo a tutte le unità stabilizzare, ovvero l’apertura di un’ulteriore procedura per il personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione (18 mesi e sei mesi nel periodo covid) ancora non incluso nel processo e del personale in assegnazione temporanea o in comando. Un primo grande risultato lo abbiamo già incassato: ad oggi circa 25 lavoratori che rischiavano seriamente di rimanere fuori dal ciclo produttivo dell'Asl, hanno ottenuto la proroga dei contratti precari in scadenza al 31 ottobre 2023, un risultato concreto ottenuto grazie anche alla partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda che si sono mossi a sostegno di questa vertenza funzionale ad una prospettiva di stabilità ai tanti colleghi che, seppure da anni nel ciclo produttivo in veste di precari, contribuiscono al mantenimento dei servizi dell’azienda.

Noi vogliamo la cultura del rispetto non quella dell'arroganza, il rispetto verso il lavoro e chi, faticosamente, si adopera giorno dopo giorno per adempiere umilmente al proprio dovere, facendo i conti con la spada di Damocle di una precarietà che distrugge la dignità delle persone siano esse lavoratori, cittadini, utenti e tutti coloro che beneficiano di cure e assistenza a Benevento e Provincia".