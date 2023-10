Screzio Whatsapp consigliere-dirigente. Mastella: "Rivedere presenza funzionari" Il sindaco: "Evitare che presenza dirigenti e funzionari travalichi il ruolo tecnico che hanno"

In merito ad un episodio che nei giorni scorsi ha interessato un dirigente di Palazzo Mosti e alcuni consiglieri comunali (uno screzio in una chat Whatsapp), il sindaco Clemente Mastella ha scritto ai consiglieri, componenti della Commissione Pics, Floriana Fioretti, Angelo Moretti Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga e Vincenzo Sguera. Nel testo ha rilevato come quello occorso "è stato certamente un accadimento spiacevole, verosimilmente frutto della tensione accumulata in questi mesi di duro confronto tecnico-amministrativo. Il Dirigente, in questione, professionista preparato e di alto profilo umano, a seguito di un franco colloquio col sottoscritto, ha confermato il massimo rispetto per la delicata ed essenziale funzione di controllo esercitata dai consiglieri comunali, senza distinzione di sorta tra maggioranza e minoranza, nella consapevolezza della necessità di un esercizio imparziale e trasparente dell’azione amministrativa da parte dei pubblici funzionari". Il Sindaco prosegue poi annunciando di aver formalmente "richiamato i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ad una più razionale organizzazione delle sedute di convocazione, in modo da evitare che la presenza di dirigenti e funzionari comunali possa travalicare il ruolo loro assegnato di apporto tecnico al lavoro del consesso, per esondare anche involontariamente nella dialettica politica, la cui affermazione appartiene ai compiti demandati dalla Legge agli eletti dal popolo. Nell’auspicio che il lavoro in Commissione possa riprendere proficuamente nella legittimo e fisiologico confronto tra le parti sulle problematiche reali della città", ha concluso Mastella.