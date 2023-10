Ok ad abbattimento e ricostruzione scuole Torre e Nicola Sala Ok anche alle nuove tariffe di segreteria



La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di abbattimento degli edifici Torre e Sala e ricostruzione di un unico complesso scolastico.

L'importo complessivo dei lavori è quantificato in 15 milioni 173 mila euro.

Nella stessa seduta sono state approvate anche le tariffe di segreteria valide dal primo gennaio 2024 e determinati nella seguente misura:

certificati anagrafici Anpr (residenza stato di famiglia-cumulativi) in carta libera: € 0,30 cent

certificati anagrafici Anpr in bollo: € 0,60 cent

certificato di famiglia storico: € 5,50

carta d'identità cartacea: € 5,50

carta d'identità cartacea (fuori orario-casi d'urgenza-domiciliare): € 25

carta d'identità elettronica (prima emissione o rinnovo alla scadenza): € 22

carta d'identità elettronica (nuovo rilascio per smarrimento): € 25

carta d'identità rilasciata nelle giornate di sabato e domenica (open day): € 30

carta d'identità elettronica con firma domiciliare: € 30

autentica di firma € 0,60 cent

matrimoni civili fuori dalla Casa comunale € 300

rilascio liste elettorali su supporto elettronico personale € 120

autorizzazione al trasporto di salme € 150