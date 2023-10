Rinnovo del consiglio provinciale: si vota il 20 dicembre Il consesso amministrativo fu eletto il 18 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha deciso la convocazione dei Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale per mercoledì 20 dicembre 2023.

Il relativo Decreto, in corso di perfezionamento, pubblicazione e trasmissione alle competenti Autorità, rispecchia le analoghe decisioni assunte in questi giorni dai Colleghi Presidenti delle Province della Campania che vedono in scadenza di mandato (due anni) i propri Consigli Provinciali.

Il Consiglio Provinciale di Benevento fu eletto il 18 dicembre 2021: poiché la legge n. 56 del 2014, che detta le norme per le elezioni di secondo livello degli Organi delle Province, assegna 90 giorni dalla data di scadenza del mandato per convocare le Elezioni per il rinnovo, il Presidente Lombardi ha fissato la data del voto per mercoledì 20 dicembre.

Con provvedimenti successivi al decreto del Presidente Lombardi saranno approvati il Manuale Elettorale con il cronoprogramma degli adempimenti disciplinati dalla “Linee Guida” del Ministero dell’Interno per le elezioni di secondo livello degli Organi delle Province, nonché la composizione dell’Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale.