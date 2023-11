Rischio idrogeologico, fondi per Pietraroja e Moiano. Matera: ottimo risultato Il senatore sannita di Fratelli d'Italia: "Grazie al ministero per aver ascoltato le istanze"

"Un risulta straordinario per il nostro territorio nell'ottica di prevenire il rischio di tipo idrogeologico". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica. Con altrettanti decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sono stati finanziati progetti per 120 milioni di euro in tutta Italia per interventi volti a prevenire, appunto, le insidie di tipo idrogeologico. Rispetto a questa mole di risorse, 12 milioni sono riservati al territorio della Regione Campania e circa 9 al Sannio. Ad essere finanziati, in particolare, l'intervento di riduzione rischio idrogeologico e franoso di contrada Pezzapiana/Valli/Case/Varrone/Valle Giordana, per 6,5 milioni di euro, nel Comune di Pietraroja e l'ulteriore di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Iemale di Moiano per 2,4 milioni.

"Ora la Regione - conclude il senatore Matera - sarà chiamata a sottoscrivere l’intesa con il Ministero dell’Ambiente, dopo la quale dovrà esserci il concerto della Protezione Civile e, quindi, la definitiva firma del Ministro. Prevenire rappresenta una strategia sulla quale questo Governo sta investendo in modo convinto - osserva il Senatore Matera - Ringraziamo il Ministero per avere ascoltato le nostre istanze e avere concentrato sul Sannio un importante sforzo finanziario".