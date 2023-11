Provinciali, per il centrodestra Anna Maria Iachetta correrà in quota FI Rubano: "Esponente di Montesarchio, a sostenerla ci saranno sei consiglieri di maggioranza"

Dopo accurate valutazioni effettuate, il commissario provinciale di Forza Italia, l'onorevole Francesco Maria Rubano, annuncia una candidatura alle elezioni per il prossimo Consiglio Provinciale.

Nella lista unitaria del centrodestra, sancita dagli accordi dei giorni scorsi, in quota Forza Italia sarà candidata l’avvocato Anna Iachetta, consigliera comunale di maggioranza al Comune di Montesarchio, che in passato ha sostenuto la candidatura parlamentare dell’onorevole Rubano e che con tale candidatura formalizza la propria adesione a Forza Italia. A sostenere la candidatura della Iachetta ci saranno 6 consiglieri comunali di maggioranza, su tutti Nico Ambrosone, esponente provinciale del partito azzurro.