Benevento. Giunta, via libera al Documento unico di programmazione L'assessore Serluca: abbiamo approvato quello che è il principale strumento di programmazione

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera, nella seduta odierna, al Documento unico di programmazione.

"Quest'anno era stato preciso input del sindaco Mastella - spiega l'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca - di procedere all'adozione tempestiva degli atti propedeutici e dunque del Bilancio di previsione. Con al Documento unico di programmazione abbiamo approvato quello che è il principale strumento di programmazione dell'Ente. Ora il documento sarà all'esame del Collegio dei Revisori e dunque della Commissione Bilancio, fino all'approdo finale in Consiglio. Nei prossimi giorni contiamo di poter approvare, sempre in Giunta, anche il Bilancio di previsione. In questo modo già all'inizio del 2024 i Settori del Comune avranno a disposizione lo strumento operativo per pianificare le spese e gli investimenti e perseguire gli indirizzi e gli obiettivi strategici stabiliti dall'Amministrazione", conclude Serluca.