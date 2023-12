Rubano incontra delegazione dell'Argentinos Juniors: "Seguono un baby sannita" L'onorevole: "Motivo di grande orgoglio: l'Argentinos scoprì Maradona"

“E’ motivo di grande gioia e orgoglio per tutta la comunità sportiva sannita l’interessamento mostrato per le prestazioni del giovane calciatore sannita Lorenzo Fusco da parte di una società sportiva prestigiosa come l’Argentinos Juniors, club che scoprì Maradona lanciandolo verso le vette del mondo del calcio. – Ha affermato l’onorevole Francesco Maria Rubano – Dopo l'esperienza del giovane sannita in Argentina, quest’oggi c’è stato un incontro tra i delegati del club argentino in visita nel Sannio. Al piccolo Lorenzo che proseguirà ad essere monitorato nella sua crescita in Italia dall’Argentinos Juniors vanno i più sinceri auguri di un futuro radioso nel calcio” ha concluso Rubano.