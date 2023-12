Fondovalle Isclero troppo pericolosa: Insogna chiama i sindaci Riunione convocata per il 27: "troppi incidenti, troppo spesso tragici"

Troppi gli incidenti, purtroppo con esiti nefasti, che riguardano la Fondovalle Isclero.

Per questa ragione il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, ha scritto ai colleghi di Valle di Maddaloni, Sant'Agata dei Goti, Dugenti, Amorosi, Telese Terme e San Salvatore Telesino convocando una riunione in merito.

Insogna, infatti, rivolgendosi ai colleghi scrive: “I tragici incidenti con perdite di vite umane, feriti e contusi hanno ormai connotato la SS 265 Var – Fondovalle Isclero quale una delle strade più pericolose della nostra provincia. Una strada progettata ormai oltre 40 anni fa dall'Ex Consorzio di Bonifica e che aveva una finalità di collegamento della Valle Caudina con la Valle Telesina, ha completamente cambiato la sua natura di struttura viaria al servizio delle due Valli con l'innesto sulla stessa del tratto casertano con il collegamento con l'Appia.

Ciò ha determinato un incremento notevole del traffico e di tutti i problemi connessi, compresi quelli della sicurezza che evidentemente risulta essere gravemtne carente se si verificano tantissimi incidenti, e molti con esiti letali.

Per affrontare queste tematiche e addivenire a proposte e iniziative che possano farci superare le criticità appena accennate, mi sono permesso di organizzare un'apposita riunione per il giorno 27 dicembre presso il Municipio di Melizzano, alla quale chiedo di partecipare per cominciare insieme un percorso condiviso, da allargare successivamente agli Enti ed istituzioni sovraprovinciali, regionali e nazionali.