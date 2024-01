Vandalismo e decoro in centro storico: "Massima severità" Riunione tra De Pierro, Bosco e Feola: "Incrementare controlli in buffer zone"



"Abbiamo ribadito l'esigenza categorica di garantire, con rigore e massima severità, il decoro in centro storico e concordato dunque un'attività di contrasto inflessibile verso fenomeni di degrado urbano, violazione delle regole e abusi", è quanto afferma il vicesindaco Francesco De Pierro che - su mandato del sindaco Mastella - ha presieduto stamane una riunione con il segretario generale Riccardo Feola e il Comandante della Municipale Fioravante Bosco.

In particolare, il vicesindaco De Pierro ha evidenziato la necessità di incrementare l'attività di controllo e monitoraggio. Il Comandante della Polizia Municipale ha confermato che proseguirà l'attività di pattugliamento a piedi, antimeridiano e pomeridiano, della buffer zone con particolare zelo nel contrasto alle condotte che rischiano di danneggiare l’immagine della città e vanificare gli sforzi tesi alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico-artistico della città di Benevento.

Riguardo il transito di veicoli e autoveicoli, la Polizia Municipale metterà in pratica l'indirizzo dell'Amministrazione nel sanzionare tutte le forme di abuso e di transito sine titulo.