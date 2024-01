Rubano: De Luca spieghi perchè non si è attuato il piano per S. Agata Il deputato di Forza Italia incalza il Governatore in vista della visita di domani

"In occasione dell’annunciata visita di De Luca al San Pio, colgo l’occasione per invitare il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Maria Morgante, a inoltrare al Governatore la pressante istanza che si alza dal Sannio: dare immediata attuazione al Decreto 41/19. Al Pronto Soccorso del San Pio si registrano quotidianamente disservizi e aggressioni ai sanitari, pertanto urge decongestionarlo". Così l'onorevole Francesco Maria Rubano che prosegue "Soltanto con il rafforzamento del presidio ospedaliero di Sant’Agata dei Goti, si potrà garantire il diritto alla salute dei cittadini del Sannio. Il Governo, grazie al ministro Schillaci e ai parlamentari del centro destra che gli hanno sottoposto questa problematica, ha dato incentivi di natura economica. Un Governatore attento coadiuvato da dirigenti regionali sanitari autorevoli deve sapere come reperire personale medico, come convincerlo e motivarlo per collocarlo nelle strutture del Sannio. Il trasferimento di un reparto del Pascale a Sant’Agata de’ Goti potrebbe essere una delle calamite da utilizzare. Speriamo che stavolta qualche mendicante locale abbia un minimo di decenza ed eviti di chiedere a De Luca incarichi familiari, sostenendo la richiesta dei sanniti di attuare il Decreto 41/19. Se non ci sarà tale attuazione siamo pronti ad una nuova mobilitazione istituzionale per mettere nuovamente con le spalle al muro De Luca, come già accaduto per il trasferimento del Pascale a Sant’Agata de’Goti. Non abbiamo alcuna intenzione di fermarci" ha concluso Rubano.