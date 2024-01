Forza Italia, Rubano proclamato Segretario. Tajani: Ottimo servitore del Sannio "A lui mi lega affetto e gli sono vicino per contribuire a sviluppo del territorio che rappresenta"

Politici, amministratori, simpatizzanti e tanti giovani questo pomeriggio a Telese Terme dove, dopo venti anni, si è celebrato il congresso provinciale di Forza Italia. Lavori che hanno 'incoronato' il deputato sannita Francesco Maria Rubano Coordinatore provinciale degli azzurri sanniti e nominato la nuova squadra di dirigenti.

ltre 1.300 le persone che si sono registrate, circa 1.500 i partecipanti che hanno affollato la sala e i corridoi del Grand Hotel di Telese Terme. Al congresso, presieduto dal parlamentare Francesco Cannizzaro, sono intervenuti il senatore Francesco Silvestro e l’europarlamentare Isabella Adinolfi oltre al coordinatore regionale degli azzurri campani, Fulvio Martusciello.

Collegamento telefonico con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Segretario nazionale di Forza Italia che ha rimarcato come “Rubano è un ottimo servitore del Sannio. Sono vicino a Francesco per contribuire allo sviluppo del territorio che rappresenta”.

“La data del 20 gennaio 2024 è un giorno dal grande valore simbolico per il nostro partito e per la democrazia di questa provincia: dopo circa 20 anni, Forza Italia, si appresta a celebrare il suo congresso Provinciale nel Sannio” ha spiegato Rubano nel prendere la parola.

“Questo congresso – ha poi rimarcato - non sarà il solito rito di esaltazione di una leadership che si nutre del potere fine a sé stesso, ma vuole essere un momento di confronto delle idee da cui costruire una piattaforma programmatica che diventerà una grande assunzione di responsabilità politica per le future scelte rispetto alle quali Forza Italia sarà giudicata dal severo giudice della politica: gli elettori”.

“Forza Italia nel Sannio sarà una casa di vetro” ha ribadito più volte il deputato sannita che ha proseguito: “Il partito, la nostra casa, vuole avviare una nuova stagione di rilancio di questo territorio troppo spesso condannato a una marginalità rispetto ai processi di sviluppo nazionale. Un Sannio che per qualche detentore del potere – negli ultimi lustri – deve essere sornione e senza slanci emozionali, dove sognare non è consentito, ma la quotidianità deve essere affidata nelle mani altrui autoalimentando una condizione di precarietà e bisogno che sta tagliando le ali ai nostri giovani, per i quali il rito della fuga verso altre mete è la normalità”.

Il neo Segretario provinciale ha poi parlato del ruolo fondamentale dell'Università e rimarcato come “La comunità studentesca non deve avere l’impressione che il Parlamento sia lontano dall’anima di questa provincia, perché questo è il momento in cui Parlamento e territorio possono riconciliarsi , ascoltare il monito solenne delle richieste del Sannio”.

Grandi opere

“Il mio impegno da parlamentare è stato sin da subito di attenzione alla realizzazione delle grandi opere in cantiere nel Sannio, sollecitando anche l’impegno dei membri del Governo: basti pensare al focus con il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante sui cantieri della SS372 Telesina, la diga di Campolattaro e la SS212 del Val Fortore (Fortorina) e l’Alta velocità ferroviaria”. La Diga di Campolattaro assume una rilevanza particolare non solo per la strategicità della risorsa idrica, ma anche per la sua connessione sull’intero comparto agricolo e zootecnico. Forza Italia vigilerà sulle scelte strategiche di gestione dell’infrastruttura di Campolattaro”.

Rubano ha poi assicurato attenzione per la politica regionale per quanto riguarda il Piano Energetico Ambientale (PEAR), Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, la strada di collegamento Benevento-Caserta, “opera quest’ultima, essenziale per il Sannio per unire importanti piattaforme logistiche”.

Riflettori accesi anche sulle politiche dei trasporti soprattutto locali. “Oggi Benevento, non gode di un collegamento ferroviario con il capoluogo di Regione, e, di conseguenza, con la porta dell’Alta velocità ferroviaria. Il diritto alla mobilità nel Sannio è stato inteso, probabilmente da qualcuno, come il diritto esclusivo di chi può comprare e guidare l’automobile”.

Tanti i temi trattati dal deputato sannita Francesco Rubano. Tra i principali: la sanità: “a partire dalla precarietà della qualità dell’offerta dei servizi sanitari, dove il pronto soccorso del capoluogo troppo spesso diventa area di bivacco per malati”.

Linea guida della nuova era di Forza Italia nel Sannio sarà “una politica che deve essere il canale di interconnessione tra cittadino, professioni e pubblica amministrazione”.

Al termine dell’assemblea eletto il coordinatore provinciale di Benevento Francesco Maria Rubano che ha presentato una lista ricca di amministratori locali e di giovani.

“La folla oceanica di Telese Terme è la fotografia di un partito vitale, in costante crescita, con una straordinaria voglia di partecipare e fare, sempre più radicato sui territori” ha commentato il coordinatore regionale degli azzurri campani Fulvio Martusciello.

“Con questo spirito e con la sua apertura al Paese reale – ha poi concluso Martusciello - Forza Italia affronterà da protagonista le prossime sfide elettorali, dalle amministrative in importanti comuni campani alle europee fino alle regionali del 2025”.