Ceniccola (FI): "Giovani berlusconiani si congratulano con Rubano" La coordinatrice del movimento giovanile: "Ora pronti agli importanti appuntamenti all'orizzonte"

Fiorenza Ceniccola, coordinatrice del movimento giovanile di Forza Italia, interviene allì'indomani del congresso provinciale che ha designato Francesco Maria Rubano segretario provinciale: "I giovani berlusconiani porgono le più cordiali e sincere congratulazioni all’on. Francesco Maria Rubano che è stato chiamato dal congresso a guidare Forza Italia in terra sannita per costruire un partito liberale, liberista, libertario come immaginato dal Presidente Berlusconi; popolare e riformista che aspira a rappresentare il grande cuore interclassista della società sollecitando le migliori pulsioni al continuo rinnovamento economico e sociale nel Sannio e in Campania.

La tua elezione per acclamazione è una grande soddisfazione che siamo lieti di condividere con te. Il grosso del lavoro viene adesso, in vista degli importanti

appuntamenti elettorali che già si profilano all’orizzonte, in primo luogo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che vedono direttamente impegnato il nostro leader regionale on. Fulvio Martusciello, ma puoi essere sicuro che noi saremo al tuo fianco per far uscire il nostro partito dal nanismo politico e farlo ridiventare protagonista, certi che con te sarà possibile.

Non solo quindi congratulazioni sincere, ma anche un cordiale messaggio di buon lavoro da parte di tutti noi, assieme al sostegno e alla fiducia di sempre".