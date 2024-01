Parisi (FI): "Da Tajani e Martusciello grandi riconoscimenti per Rubano" E’ il partito che consente a tutti di fare un percorso politico serio e di prospettiva

“Le parole di apprezzamento e sincero affetto proferite dal vice premier Antonio Tajani e dal coordinatore campano del partito Fulvio Martusciello per l’onorevole Francesco Maria Rubano ci riempiono di orgoglio – ha sottolineato Domenico Parisi, sindaco di Limatola e neo vice coordinatore provinciale – insieme all’onorevole Rubano sentiamo il peso della responsabilità di onorare al meglio i nuovi incarichi di partito, ma consapevoli che il nostro neo coordinatore provinciale è un degno rappresentante territoriale sul quale hanno affermato di fare affidamento Tajani e Martusciello. Le loro parole, che tutti abbiamo ascoltato attentamente, sono state significative e rendono il partito ancora più attrattivo e capace di intercettare le istanze territoriali. Per tutti, nessuno escluso, ieri si è rafforzata la consapevolezza che Forza Italia è il partito che opera per il territorio, per i cittadini. E’ il partito che consente a tutti di fare un percorso politico serio e di prospettiva. Rubano è stato consacrato dai vertici nazionali quale garante della centralità del Sannio nell’agenda politica e di governo” ha concluso Parisi.