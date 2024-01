Palo caduto in via Delcogliano: istanza per convocazione Artistica srl La richiesta del consigliere comunale di prima Benevento De Stasio

"Quale Consigliere Comunale del gruppo “Prima Benevento” ho inviato una istanza urgente all’Assessore ai Lavori Pubblici ed al Presidente della Commissione Consiliare nella quale ho chiesto di convocare immediatamente la società Artistica srl in esito all’incidente verificatosi in via Delcogliano qualche giorno addietro".

Così Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento” che prosegue "La detta società ha la gestione, e quindi anche il compito della manutenzione, della pubblica illuminazione della città: è del tutto evidente

che, invece, tale manutenzione non viene effettuata o almeno non in maniera efficace. Su via Delcogliano solo per mera fortuna la caduta del palo non ha determinato gravi conseguenze e l’Amministrazione deve assolutamente intervenire convocando la società Artistica al fine di valutare la risoluzione contrattuale con il conseguente risarcimento dei danni. Peraltro non è la prima volta che si verificano incidenti del genere, per cui

l’intervento va posto in essere in modo immediato. E’ in gioco la sicurezza dei cittadini e su questo non è consentito a nessuno tergiversare o essere tolleranti.

Auspico che la mia richiesta venga accolta e cha al più presto si proceda a convocare la società Artistica e ad adottare i necessari ed opportuni provvedimenti".