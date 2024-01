De Rienzo: "Congresso FI: affluenza incredibile. Partito entusiasma" Il responsabile organizzativo: "Ci attende importante lavoro verso nuove sfide elettorali"

“Eravamo consapevoli del vento favorevole ma non ci aspettavamo l’entusiasmo e la partecipazione registrata al Congresso delle idee tenutosi sabato a Telese. – ha dichiarato Massimo De Rienzo, neo responsabile organizzativo e della segreteria provinciale di Forza Italia - Ci sono stati problemi di parcheggio per tanti amici e l’accesso alla sala del congresso è stata regolarmente e centellinata per ragioni di sicurezza. Ma alla fine tutti hanno potuto apprezzare gli interventi dei prestigiosi ospiti. Ci attende un importante lavoro organizzativo, ma so anche che sarò coadiuvato da tanti amici poiché adesso Forza Italia si è rinforzata sempre più e riorganizzata attribuendo importanti e delicati responsabilità a bravi amministratori e militanti convinti che sapranno essere al fianco del partito e dell’onorevole Francesco Maria Rubano verso le nuove sfide elettorali e verso una degna rappresentanza del nostro amato territorio” ha concluso De Rienzo